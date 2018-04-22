Железнодорожники начали ремонтировать пути под Новосибирском

В Новосибирской области начали ремонтировать железнодорожное полотно — графики движения поездов изменятся минимально.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, работы уже начались на перегоне между Сокуром и Мошково. Там будет отремонтировано порядка 20 километров путей.



Всего будет модернизировано 207 километров железнодорожного полотна. Рельсы поменяют на 69 километрах, также заменят 29 комплектов стрелочных переводов. Железнодорожники проводят ремонт по особому графику с применением «технологических окон», что позволит минимально изменить график движения поездов.



Напомним, в апреле под Новосибирском столкнулись два поезда.