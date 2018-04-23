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Андрей Травников убрал набережную Новосибирска

 23 апреля, 16:11
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Андрей Травников убрал набережную Новосибирска
фото с сайта правительства Новосибирской области

В общегородском субботнике «Зелёная весна-2018» приняли участие около тысячи жителей Новосибирска; врио главы региона Андрей Травников тоже вышел на уборку города — ему достался участок на Михайловской набережной.

Вместе с Травниковым на субботник вышли члены регионального правительства, руководители и сотрудники областных исполнительных органов государственной власти, представители общественных организаций.

Андрей Травников отметил, что в 2018 году субботник совпал с Днём местного самоуправления.

«Я хотел бы поздравить с этим праздником активистов ТОСов, общественных организаций, просто неугомонных жителей, которые стараются что-то сделать для родной земли, объединяют вокруг себя других людей, тех, кто занимаются благоустройством скверов, парков, дворов, улиц. Кто готов работать для того, чтобы та замечательная земля, на которой мы живём, стала чище и краше», — обратился к жителям Новосибирской области Андрей Травников.

Врио главы региона пожелал удачи всем, для кого развитие территорий, на которых они живут, стало основной заботой. Также Андрей Травников поставил перед главами муниципалитетов Новосибирской области задачу в срок до 1 мая вывезти весь мусор, собранный во время субботника.

Добровольческая акция «Зелёная весна-2018» продлится до 21 мая и станет одной из самых массовых добровольческих акций в Году добровольца в России.

Напомним, 21 апреля Анна Терешкова прибралась на набережной по соседству с Травниковым.

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