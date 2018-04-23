Автограф Сталина выставлен на продажу на «Юле»

Автограф вождя советского пролетариата, оставленный в 1949 году, за 120 тысяч рублей продаёт на сайте бесплатных объявлений житель Москвы.

Как указано в описании лота, роспись Иосиф Сталин оставил на первой странице книги со своей краткой биографией. Вождь пролетариата адресовал автограф фронтовику Михаилу Одинцову.

“На долгую память Одинцову М.П. И. Сталин. Кремль 1949 год”, - написал Сталин во время встречи с Одинцовым в Москве.

На момент публикации материала на книгу о Сталине с автографом появился покупатель - на понедельник, 23 апреля, лот помещён в резерв.

В коллекции лотов пользователя немало и автографов знаменитостей – Адриано Челентано, Робертино Лорети, Игоря Талькова. Их продавец оценивает на порядок ниже – от 12 до 15 тысяч рублей.

Напомним, на другом популярном сервисе с бесплатными объявлениями продают бронзовый бюст Владимира Путина за полмиллиона рублей.

