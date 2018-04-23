Бердск заволокло дымкой

Бердск окутал едкий дым — недалеко от города ночью загорелась свалка.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения интернет-издания Бердск-онлайн, в ночь на 23 апреля загорелся мусор на местном полигоне твёрдых бытовых отходов. Затяжной дождь ситуацию не спас, поэтому было принято решение попытаться потушить огонь грунтом.



По словам заместителя директора бердского «Спецавтохозяйства» Константина Букреева, сейчас на свалке работают шесть автомобилей КамАЗ, два погрузчика и бульдозер.



«Ночью дым и пар не давали подъехать близко, поэтому завозили для тушения возгорания грунт. Мы приняли решение всю технику использовать сегодня днём», — цитирует издание слова коммунальщика.



Жители города жалуются на едкий дым и гарь, а небо над Бердском заволокла дымка.



Напомним, рано утром 23 апреля под Новосибирском вспыхнул детский лагерь.