Более 600 гектаров леса горят сегодня в Сибири из-за пала травы

По состоянию на 6 часов мск 23 апреля, в Сибирском Федеральном округе действуют 19 очагов крупных лесных пожаров на площади 673 гектара, сообщают в Авиалесоохране. Пожарные работают в Красноярском и Забайкальском краях, Бурятии и Тыве.

По информации ведомства, за прошедшие выходные дни в России ликвидировано 107 лесных пожаров на площади около 66 тысяч гектаров, в том числе в Амурской области — 17 пожаров на площади около 61 тысячи гектаров.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 апреля 2018 года, силами лесопожарных служб и привлеченных лиц ликвидированы лесные пожары в Челябинской области, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях, республиках Бурятия, Тыва, Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Калужской, Московской, Томской, Псковской, Сахалинской областях и Амурской области.

Всего ликвидировано 107 лесных пожаров на площади около 66 тысяч га, в том числе в Амурской области — 17 пожаров на площади около 61 тысячи гектаров. В Амурской области пожары ликвидированы в условиях сухой теплой погоды с порывами ветра до 20 м/c (около 70 км/ч).

Причина всех лесных пожаров — человеческий фактор, в том числе несанкционированные палы сухой травы на сопредельных с лесом территориях и неосторожное обращение с огнем в лесу.

По ситуации на 06:00 мск 23.04.2018 проводятся работы по тушению 52 лесных пожаров

На тушении работает более 1,8 тысяч человек, 330 единиц наземной техники. На авиамониторинге и тушении лесных пожаров задействовано 6 воздушных судов, в том числе 2 Ан-2 Амурской авиалесоохраны, ТВС-2 МС Амурской авиалесоохраны, Ми-8 МЧС России, 2 Ми-8 Минобороны России.

На всей территории Амурской области действует режим ЧС.

Особый противопожарный режим введен в 16 субъектах Российской Федерации: на всей территории Тульской, Вологодской, Самарской, Ульяновской, Амурской областей, Ставропольского, Забайкальского, Приморского краев, Республики Алтай, в муниципальном районе Оренбургской области, в 1 муниципальном районе Свердловской области, в муниципальном районе Челябинской области, в 25 муниципальных районах Иркутской области, в 20 муниципальных районах Республики Бурятия, в 41 муниципальном районе Красноярского края, в 1 муниципальном районе Хабаровского края.

Как ранее сообщал Сиб.фм, более 8 тысяч населенных пунктов в России попали в зону риска возникновения природных пожаров.