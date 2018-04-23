Песочница у дома на улице Титова в Новосибирске превратилась в колодец, качели и карусели оказались в глубоких лужах. Пользователи соцсетей высказали диаметрально противоположные мнения.

Подписчица популярного новосибирского паблика «АСТ-54» поделилась в сети фотографиями детской площадки во дворе дома № 12 на улице Титова. На снимках видно, что разбитая песочница почти скрыта под грязной водой, качели стоят в глубоких лужах, а вокруг них ещё лежат серые сугробы.

«Интересно, когда руководители, отвечающие за порядок, видят всё это, у них в груди не ёкает?», — задалась вопросом подписчица «АСТ».

Читатели паблика выразили разные мнения насчёт состояния детских дворовых радостей. Одни написали, что «двор не виден из окон чиновничьих кабинетов и это печально», другие порекомендовали призвать к действиям ТСЖ. Ещё одной стороной обсуждения стали комментаторы, и вовсе призвавшие жильцов дома к личной ответственности.

«Интересно, а у жителей домов около этой площадки в груди не ёкает, когда помойку устраивают на детской площадке. Или это чиновники собак там выгуливают, мусор раскидывают?», — написал под постом с фотографиями пользователь «ВКонтакте» Георгий Дроздов.

Напомним, 2 февраля жители Первомайского района Новосибирска пожаловались на то, что детские площадки чёрные от сажи.