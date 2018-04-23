Фура из цирка разворотила новосибирский сквер

Жителей Новосибирска привела в ужас поездка большегруза по Нарымскому скверу: сломан тротуар, разрушена клумба.

Неприятное происшествие случилось днём 22 апреля в Нарымском сквере Новосибирска. Водитель фуры из цирка заехал туда, разрушил клумбу и часть тротуара. Судя по фото, которыми поделилась очевидица Елена в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», ущерб был нанесён немалый и общий вид сквера в целом попорчен.

Несмотря на большое количество гневных комментариев к данному происшествию, нашлись и те, кто встал на сторону защиты водителя большегруза.

«Заезд в наш цирк рассчитан на газели, а гастролёры перевозят свою утварь фурами», — написала жительница Новосибирска.

По мнению защитников фуры, её водителю пришлось ещё постараться, чтобы подъехать к цирку, не разворотив полностью весь сквер.

Напомним, в апреле мэрия Новосибирска запретила большегрузам ездить по кладбищам.