Грозы и тёплый влажный воздух посетят Новосибирскую область

Дождливая погода, сопровождающаяся свежим порывистым ветром и облачностью — Новосибирск в ближайшие дни погрузится в лёгкую весеннюю тоску по солнцу.

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в предстоящие три дня, с 24 по 26 апреля, в Новосибирске ожидается дождливая погода. Более-менее сухо будет 25 числа — преимущественно без осадков, но выходить из дома без зонта всё-таки не стоит.

По городу будет витать свежий ветер западного и юго-западного направления: 24 апреля ночью 6-11 метров в секунду с порывами до 16, днём 6-9 метров в секунду, 25 апреля ночью 4-9, днём 7-12 метров в секунду, с порывами до 17, 26 апреля ночью 7-12, днём 4-9 метров в секунду.

Температура ночью 24 апреля ожидается +2...+4 градуса, днём +13...+15. 25 апреля в Новосибирске наступит тёплая ночь +7...+9, днём столбик термометра поднимется до 13-15 градусов. 26 апреля температура станет несколько ниже: +3...+5 ночью, днём +11...+13, а в районе ГЭС +8...+10.

«Через нашу территорию проходят циклоны всю первую половину недели, они несут с собой тёплый влажный воздух, но в тоже время в городе будут порывистый ветер и не очень высокий температурный фон. Также будет облачно. Возможны грозы, например, высока их вероятность завтра, 24 апреля», — рассказала Сиб.фм начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

Напомним, 19 апреля весна ворвалась в Новосибирскую область на крыльях ветра.