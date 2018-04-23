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Карту загрязнителей воздуха создало Минэкологии Красноярского края

 23 апреля, 08:16
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Карту загрязнителей воздуха создало Минэкологии Красноярского края
фото из паблика «Нетипичный Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»

Минэкологии Красноярского края представило интерактивную карту города по своему профилю — на ней отмечены первые 40 предприятий и объектов, загрязняющих окружающую среду.

Специалисты краевого министерства экологии и рационального природопользования разработали интерактивную карту Красноярска. На ней отметили объекты, усугубляющие состояние окружающей среды — промышленные предприятия и стихийные свалки.

Значки на карте маркированы: если «иконка» предприятия зелёная — оно не нарушает санитарных норм и российских законов, оранжевая отметка говорит о том, что в отношении объекта проводится административное расследование; предприятиям с синими «иконками» временно запрещено использовать оборудование — документы в суде; объекты, деятельность объектов, помеченных красными значками, приостановлена по решению суда.

Больше информации можно узнать, кликнув на «иконку» — после нажатия появится окно со сведениями о характере выбросов каждого объекта.

«Это делается для того, чтобы при обращении в ту или иную организацию за услугами, красноярцы могли видеть, соблюдает ли предприятие требования экологического законодательства», — рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

На карте уже отмечены 40 объектов. Юлия Гуменюк также отметила, что новые отметки будут появляться после рейдов краевого Минэкологии.

Напомним, в январе томская исследовательница Елена Макарцова получила стипендию от мэрии за исследование вреда снегоотвалов окружающей среде.

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