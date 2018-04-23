Молодой житель Черепаново спрятал дома коноплю

У жителя Черепаново полицейские нашли запрещённую траву — он хранил её в домашних тайниках.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной полиции, следователи черепановского отдела МВД завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 22-летнего жителя райцентра.



Молодой человек подозревается в хранении наркотиков — чтобы их обнаружить, полиции пришлось провести у него дома несколько обысков. В обнаруженных тайниках в общей сложности находилось полтора килограмма конопли.



Теперь дело передано в суд — если вина жителя Черепаново будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Напомним, в апреле у жителя Новосибирска в гараже обнаружили 2,5 килограммов разных наркотиков.

