Нападающий Бодров останется в ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» подписала новый контракт с Евгением Бодровым — он останется в клубе ещё как минимум на один год.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте ХК «Сибирь», клуб договорился о подписании нового договора с центральным нападающим Евгением Бодровым.



Форвард перешёл в «Сибирь» по ходу прошедшего сезона — в итоге он провел в составе новосибирской команды 21 матч. На его счету одна голевая передача. Евгению Бодрову исполнилось 30 лет — он воспитанник пермского клуба «Молот». Новый контракт подписан на один год.



Напомним, в апреле в Новосибирске начали готовить Михайловскую набережную к трансляциям чемпионата мира по футболу.

