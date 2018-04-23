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Нападающий Бодров останется в ХК «Сибирь»

 23 апреля, 07:40
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Нападающий Бодров останется в ХК «Сибирь»
фото с сайта ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» подписала новый контракт с Евгением Бодровым — он останется в клубе ещё как минимум на один год.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте ХК «Сибирь», клуб договорился о подписании нового договора с центральным нападающим Евгением Бодровым.

Форвард перешёл в «Сибирь» по ходу прошедшего сезона — в итоге он провел в составе новосибирской команды 21 матч. На его счету одна голевая передача. Евгению Бодрову исполнилось 30 лет — он воспитанник пермского клуба «Молот». Новый контракт подписан на один год.

Напомним, в апреле в Новосибирске начали готовить Михайловскую набережную к трансляциям чемпионата мира по футболу.

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