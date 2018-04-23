Юный новосибирский гитарист завоевал золото на Дельфийских играх

На самом старте XVII молодёжных Всероссийских Дельфийских игр во Владивостоке творческая команда Новосибирска получили одну золотую и две серебряные медали.

С 20 по 25 апреля во Владивостоке проходят молодёжные Дельфийские игры России. Новосибирские участники уже отвоевали свои первые медали.

В номинации «Классическая гитара» в категории 16-20 лет золото получил студент Новосибирского музыкального колледжа имени Мурова Иван Смертин, а серебро ушло к студенту Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Виктору Беляеву. Также серебряную медаль завоевал в номинации «Балалайка» в категории 10-13 лет учащийся Новосибирской специальной музыкальной школы Михаил Кривосар.

«Дельфийские игры — комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Двенадцать лет назад команда одарённых детей и талантливой молодёжи Новосибирской области впервые приняла участие в играх, и с тех пор стабильно входит в тройку лучших дельфийских команд страны. В этом году участие в играх принимает свыше 1800 человек из 70 регионов России», — сообщила пресс-служба министерства культуры Новосибирской области.

Напомним, в апреле новосибирские синхронистки завоевали шесть медалей на Всероссийском турнире.