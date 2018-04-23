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Пассажиры чудом не пострадали в утренних авариях с автобусами

 23 апреля, 11:42
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Пассажиры чудом не пострадали в утренних авариях с автобусами
фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Пассажирам общественного транспорта и такси утром понедельника пришлось нелегко: в Новосибирске такси с пассажирами врезалось в автобус, а недалеко от Бердска рейсовый автобус протаранил грузовик.

Рано утром Hyundai Solaris въехал в пассажирский автобус № 57 на улице Титова. Переднюю часть седана, принадлежащего «Яндекс.Такси», практически полностью снесло от столкновения.

«В автомобиле находились два пассажира, они не пострадали», — сообщила подписчица в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

К счастью, в рейсовом «НЕФАЗе» пассажиров не оказалось. А вот в междугороднем автобусе, в который въехал буроям недалеко от «Колорлона» под Бердском, был аншлаг — 30 человек. Грузовик врезался в автобус и перевернулся.

Как сообщили очевидцы в паблике «Автобердск» «ВКонтакте», люди не пострадали, их пересадили на попутный автобус. Из повреждений — отвалившийся бампер и смятый буроям.

Напомним, 14 апреля в результате столкновения «КамАЗа» и «Вольво» в Новосибирской области погибли водитель иномарки и проезжавший мимо велосипедист.

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