Почти 10 тонн грязи и мусора убрали жители Новосибирска

На субботник 21 апреля около 100 тысяч чистоплотных новосибирцев вышли очищать город от грязи — однако, подсчёты показывают, что в 2017 году заинтересованных уборкой людей было больше.

21 апреля в Новосибирске прошёл общегородской субботник, в котором приняли участие 99 302 человека. Работы по санитарной уборке проводились во всех районах города, были задействованы 1 222 единицы техники и вывезено 9 533 килограмма грязи и мусора — об этом сообщило главное управление благоустройства и озеленения мэрии.

«Управляющие организации работали на закреплённых территориях. ТОСы в микрорайонах приводили в надлежащее санитарное состояние придомовые территории, подъезды, улицы частного сектора. Коллективы предприятий и организаций провели уборку территорий учебных заведений, территории школ и детских садов, больниц и поликлиник, скверов и парков культуры и отдыха», — рассказала пресс-служба мэрии Новосибирска.

За выходные полигоны МУП «Спецавтохозяйство» приняли 6 637 кубометров мусора. Сбор отходов с субботника будет ещё продолжаться.

В субботнике в 2017 года приняли участие 100 659 человек и было вывезено 10 125 килограмм грязи и мусора.

Напомним, 21 апреля во время субботника глава департамента мэрии убиралась на набережной.