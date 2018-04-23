Под Новосибирском вспыхнул детский лагерь

В дождливое утро 23 апреля загорелся один из корпусов лагеря «Солнечная поляна» — пожару присвоили повышенный номер сложности.

Как стало известно Сиб.фм, сегодня, 23 апреля в детском оздоровительном лагере «Солнечная долина» произошёл пожар. В пресс-службе областного управления МЧС рассказали, что вызов пожарным поступил ранним утром — в 7:44.



Лагерь «Солнечная долина» находится недалеко от деревни Бурмистрово в Искитимском районе. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что открытым пламенем полыхала крыша двухэтажного корпуса.



Пожару был присвоен повышенный номер сложности — в итоге на его ликвидацию пришлось направлять дополнительные силы.



Всего пожар тушили 50 человек, было задействовано 17 единиц спецтехники. Лагерный корпус поливали сразу с трёх сторон. За час возгорание удалось локализовать. Причина происшествия сейчас устанавливается.



Напомним, в ночь на 22 апреля в Бердске в подъезде пятиэтажки загорелось окно — жильцов пришлось эвакуировать.