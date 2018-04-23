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Под Новосибирском вспыхнул детский лагерь

 23 апреля, 11:29
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Под Новосибирском вспыхнул детский лагерь
фото pixabay.com

В дождливое утро 23 апреля загорелся один из корпусов лагеря «Солнечная поляна» — пожару присвоили повышенный номер сложности.

Как стало известно Сиб.фм, сегодня, 23 апреля в детском оздоровительном лагере «Солнечная долина» произошёл пожар. В пресс-службе областного управления МЧС рассказали, что вызов пожарным поступил ранним утром — в 7:44.

Лагерь «Солнечная долина» находится недалеко от деревни Бурмистрово в Искитимском районе. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что открытым пламенем полыхала крыша двухэтажного корпуса.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности — в итоге на его ликвидацию пришлось направлять дополнительные силы.

Всего пожар тушили 50 человек, было задействовано 17 единиц спецтехники. Лагерный корпус поливали сразу с трёх сторон. За час возгорание удалось локализовать. Причина происшествия сейчас устанавливается.

Напомним, в ночь на 22 апреля в Бердске в подъезде пятиэтажки загорелось окно — жильцов пришлось эвакуировать.

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