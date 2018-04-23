Регулятор следит за двумя банками НСО через уполномоченных

Банк России в апреле направил уполномоченных в два кредитных учреждения Новосибирской области — банки «БКС» и «Левобережный» Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте регулятора.

Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации», уполномоченный регулятора назначается в пяти случаях: кредитной организацией получен кредит от Внешэкономбанка; привлечен субординированный кредит Банка России или ВЭБа;в кредитной организации размещены средства федерального бюджета на банковских депозитах; банком получен кредит ЦБ на срок более одного месяца; Банк России и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» осуществили в отношении кредитной организации меры по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Причины направления уполномоченных в «БКС» и «Левобережный» в информации Центробанка не указаны.

Как ранее сообщал Сиб.фм, крупнейшие банки и правительство Новосибирской области договорились о совместных действиях по развитию экономики региона.