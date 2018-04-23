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Травников заявил о намерении баллотироваться в губернаторы Новосибирской области

 23 апреля, 13:25
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Травников заявил о намерении баллотироваться в губернаторы Новосибирской области
фото с сайта nso.ru

Стало известно о втором кандидате на должность главы НСО — с мэром Новосибирска Анатолием Локтем поборется врио губернатора Андрей Травников.

Как сообщил источник в правительстве, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора региона. Об этом он сказал 23 апреля рабочим авиационного завода имени Чкалова.

Ранее Андрей Травников был мэром Вологды. 6 октября 2017 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.

Напомним, 18 апреля стало известно, что Травников просил Зюганова не пускать Локтя на выборы.

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