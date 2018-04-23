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Травников рассказал рабочим авиазавода о своих планах на посту губернатора НСО

 23 апреля, 18:04
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Травников рассказал рабочим авиазавода о своих планах на посту губернатора НСО
фото с сайта правительства Новосибирской области

Во время встречи с сотрудниками Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, Андрей Травников рассказал, что намерен развивать общественный транспорт, завершать возведение долгостроев и увеличивать количество детских садов в регионе.

В понедельник, 23 апреля, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников посетил НАПО имени Чкалова, оценил результаты модернизации производственных линий и встретился с рабочими завода.

Первое, о чём его спросили сотрудники завода — когда без сложностей можно будет получить место в детском саду. Травников подчеркнул, что Новосибирская область активно участвует в президентской программе по созданию мест в детских садах, в первую очередь, для детей младшего ясельного возраста и заверил, что в ближайшие два года в регионе откроется 14 детских садов.

Не менее важным оказался квартирный вопрос. Рабочие обратились к Травникову с просьбой помочь достроить дом в микрорайоне «Закаменский».

«Можете заверить своих будущих соседей — дом будет достроен», — пообещал врио.

Травников также рассказал рабочим и о развитии общественного транспорта. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Новосибирск одобрил строительство новых станций метро «Молодёжная» и «Гусинобродское шоссе». Кроме того, получит развитие проект «Городская электричка», работу над которым глава региона поручил ускорить для того, чтобы запустить поезд в 2019 году.

Руководитель области ответил и на самый волнующий работников завода вопрос.

«Я намерен участвовать в выборах. Я намерен работать здесь долго.

Владимир Владимирович Путин 6 октября 2017 года, перед тем как подписать приказ о назначении меня врио губернатора Новосибирской области, давал мне напутствие — сделать так, чтобы жители Новосибирской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни», — пояснил Андрей Травников.

Напомним, 9 апреля Андрей Травников дал распоряжение о предоставлении резерва на земельные участки под строительство объектов инфраструктуры.

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