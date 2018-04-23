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У новосибирской новостройки вспыхнул утеплитель

 23 апреля, 13:15
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У новосибирской новостройки вспыхнул утеплитель
фото и видео «АСТ-54»

Новосибирский регион захлестнула череда пожаров — на этот раз МЧС пришлось тушить вспыхнувшую в областном центре новостройку.

Вслед за тревожными новостями о произошедших накануне пожарах, очередное сообщение поступило в МЧС со стройки нового жилмассива «Покровский» в Заельцовском районе. Как сообщает паблик «АСТ-54», загорелось строящееся здание по адресу Дуси Ковальчук, 242/1.

Подписчик паблика рассказал, что горит утеплитель с пятого по восьмой этаж. К месту ЧП прибыло несколько пожарных бригад.

Большинство комментаторов согласились друг с другом в том, что, судя по всему, загорелся утеплитель пеноплекс. На момент публикации новости стало известно, что пожар потушен, жертв и потерпевших нет.

Напомним, в ночь на 23 апреля в Бердске загорелась свалка, а в Искитимском районе пожарным рано утром пришлось тушить крышу корпуса в детском лагере.

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