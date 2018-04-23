В кремлевских кулуарах обсуждают предстоящую отставку главы Хакасии

Губернатор Хакасии Виктор Зимин близок к увольнению — об этом сообщили близкие к Кремлю источники.

Вслед за отставкой главы Кемеровской области Амана Тулеева может последовать и увольнение руководителя соседней республики: как сообщает РБК, главе Хакасии Виктору Зимину пророчат потерю губернаторского кресла в начале мая.

Со ссылкой на источник в Кремле издание рассказывает, что инициатором отставки Зимина выступает внутриполитический блок администрации президента. В то же время говорится, что президент России пока не принял окончательного решения по поводу отставки губернатора — и если она произойдёт, то только после 7 мая, на которое назначена церемония инаугурации главы государства.



Напомним, в апреле губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушёл в отставку.