В Новосибирске пьяный полицейский потребовал вернуть ему погоны

Восстановить в должности, выплатить полмиллиона рублей в качестве утраченной зарплаты и еще 200 тысяч на возмещение морального вреда — требовал заместитель командира роты патрульно-постовой службы полиции Константин Скворцов.

Ночью, 15 октября 2016 года, инспектор ГИБДД остановил на Бердском шоссе автомобиль Subaru Forester, за рулем которого оказался сотрудник Искитимской полиции капитан Скворцов. Водитель был явно пьян, но находился не на службе и без формы.

«Согласно акту освидетельствования № 172037 было установлено состояние алкогольного опьянения Скворцова 0,605 мг/л.

Полицейского немедленно отстранили от управления машиной, а сам он стал фигурантом служебной проверки, по результатам которой капитана с позором уволили из органов», — сообщили Сиб.фм в суде Искитима.

Однако экс-полицейский решил, что его увольнение незаконно и подал иск в суд. Примечательно, что Искитимский суд встал на сторону уволенного полицейского, который требовал вернуть ему работу, должность, погоны и 530 тысяч рублей, которые он недополучил в качестве зарплаты за год вынужденного прогула. Кроме того, Константин Скворцов оценил свои моральные страдания в 200 тысяч, которые тоже просил ему выплатить.

«В связи с незаконным увольнением испытал сильные нравственные страдания, имею право на компенсацию морального вреда. В системе МВД проработал более 11 лет, никаким иным видом деятельности не занимался. Посвятил этому всю свою жизнь, обучался в специализированных учебных заведениях для лучшего исполнения своих обязанностей и дальнейшего прохождения службы. После того, как был уволен из органов внутренних дел, моя жизнь изменилась в худшую сторону. Остался без источника дохода, хотя на тот момент был единственным работающим членом семьи. На момент увольнения на иждивении находился малолетний ребенок, которому было чуть больше 3 месяцев, а так же супруга, которая находилась в декретном отпуске.

Чтобы обеспечить существование, мне приходилось заниматься не свойственной деятельностью. Длительное время находился в психотравмирующей ситуации», — изложил в своем иске Константин Скворцов.



Суд в Искитиме признал доводы Константина Скворцова законными и обоснованными.

«Выводы по результатам служебной проверки опровергаются постановлением мирового судьи о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Поскольку акт освидетельствования Скворцова на состояние алкогольного опьянения был расценен мировым судьей как недопустимое доказательство», — решили в горсуде.

Однако начальник Искитимской полиции отказался вернуть бывшему коллеге погоны и обратился в областной суд.

В Новосибирске судебная коллегия решила, что недоказанность обстоятельств не означает отсутствие в действиях офицера полиции самого дисциплинарного проступка. В областном суде встали на сторону руководства полиции Искитима, обратив внимание на то, что служебный контракт расторгнут со Скворцовым не в связи с привлечением его к административной ответственности, а в связи с нарушением служебной дисциплины — то есть за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что нашло подтверждение в материалах дела.

Напомним, в феврале избивший оппонента в баре новосибирский полицейский пошёл под суд.