Замглавы Бердска уволился по собственному желанию

Вице-мэр Бердска подал в отставку — Александр Тужик занимался экономической политикой города.

По информации издания Континент Сибирь, заявление чиновника уже подписано мэром Бердска Евгением Шестерниным. Александр Тужик трудился в городской администрации с конца 2015 года.



Увольнение состоялось на фоне расследования двух судебных дел, фигурантами которых стали сотрудницы ведомств, находившихся под началом вице-мэра.



Так, совсем скоро ожидается вынесение приговора бывшему начальнику управления финансов и налоговой политики города Ирине Вагнер. Её подозревают в халатности и нанесению ущерба бюджету Бердска. А экс-руководителя «Центра материально-информационного обеспечения» Анну Захарову подозревают в растрате.



Напомним, в апреле был задержан и впоследствии арестован начальник «Комбината бытового обслуживания» Бердска Александр Кожин.

