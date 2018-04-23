Замглавы Бердска уволился по собственному желанию
23 апреля, 21:06
подходящие темы
Вице-мэр Бердска подал в отставку — Александр Тужик занимался экономической политикой города.
По информации издания Континент Сибирь, заявление чиновника уже подписано мэром Бердска Евгением Шестерниным. Александр Тужик трудился в городской администрации с конца 2015 года.
Увольнение состоялось на фоне расследования двух судебных дел, фигурантами которых стали сотрудницы ведомств, находившихся под началом вице-мэра.
Так, совсем скоро ожидается вынесение приговора бывшему начальнику управления финансов и налоговой политики города Ирине Вагнер. Её подозревают в халатности и нанесению ущерба бюджету Бердска. А экс-руководителя «Центра материально-информационного обеспечения» Анну Захарову подозревают в растрате.
Напомним, в апреле был задержан и впоследствии арестован начальник «Комбината бытового обслуживания» Бердска Александр Кожин.