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Замглавы Бердска уволился по собственному желанию

 23 апреля, 21:06
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Замглавы Бердска уволился по собственному желанию
фото с сайта berdsk-online.ru

Вице-мэр Бердска подал в отставку — Александр Тужик занимался экономической политикой города.

По информации издания Континент Сибирь, заявление чиновника уже подписано мэром Бердска Евгением Шестерниным. Александр Тужик трудился в городской администрации с конца 2015 года.

Увольнение состоялось на фоне расследования двух судебных дел, фигурантами которых стали сотрудницы ведомств, находившихся под началом вице-мэра.

Так, совсем скоро ожидается вынесение приговора бывшему начальнику управления финансов и налоговой политики города Ирине Вагнер. Её подозревают в халатности и нанесению ущерба бюджету Бердска. А экс-руководителя «Центра материально-информационного обеспечения» Анну Захарову подозревают в растрате.

Напомним, в апреле был задержан и впоследствии арестован начальник «Комбината бытового обслуживания» Бердска Александр Кожин.

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