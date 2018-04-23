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Женщина отняла материнский капитал у семи семей в Новосибирской области

 23 апреля, 19:06
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Женщина отняла материнский капитал у семи семей в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Молодая женщина провернула аферу на государственной поддержке молодых родителей в Краснозёрском районе Новосибирской области: помогала добиться займа на покупку жилья, а потом обманом присваивала себе деньги.

Как указано в материалах следствия, 29-летняя обвиняемая по доверенности от юридических лиц оформляла для обладателей материнского капитала займы на приобретение жилья. Поступившие деньги женщина просила отдать ей на хранение, якобы до решения Пенсионного фонда. Её аргументом было то, что Пенсионный фонд может отказать в использовании материнского капитала.

Доверчивые заёмщики отдавали ей деньги и банковские карты с пин-кодами. Однако предполагаемая мошенница их не хранила, а обналичивала и была такова. За пять месяцев она похитила более 3 млн рублей, которые семь семей Краснозёрского района занимали на покупку жилья.
В отношении жительницы Краснозёрского района было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Следователи собрали доказательства, подтверждающие вину подследственной. В ближайшее время она предстанет перед судом.

Напомним, 29 марта в суд поступило дело госслужащей из Ордынского района Новосибирской области; чиновницу обвинили в мошенничестве с землёй.

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