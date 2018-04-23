Жители Новосибирской области принялись жечь траву

В регионе зарегистрировано две сотни возгораний травы и мусора — виной всему человеческий фактор.

Короткое потепление и близость дачного сезона привели к тому, что жители региона принялись массово выжигать сухую траву и мусор. За выходные инспекторы по пожарному надзору зафиксировали больше 200 опасных случаев, рассказали в пресс-службе областного МЧС.



В отношении нарушителей возбудили 108 административных дел, из которых 94 — против обычных граждан, а остальные — против должностных лиц.



Чтобы защитить населённые пункты от пожаров, территорию области контролировали пожарные подразделения и патрульно-маневренные группы муниципальных образований — в общей сложности около тысячи человек. Им непрерывно приходилось выезжать на тушение палов травы — существовала опасность перехода огня на населённые пункты.



Больше всего травы горело в Новосибирском, Искитимском и Мошковском районах области. В областном центре всплеск пожаров зафиксирован в Советском, Кировском и Калининском районах.



Напомним, 23 апреля по региону прокатилась волна пожаров.