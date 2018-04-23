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Жители Новосибирской области принялись жечь траву

 23 апреля, 16:13
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Жители Новосибирской области принялись жечь траву
фото с сайта управления мчс по новосибирской области

В регионе зарегистрировано две сотни возгораний травы и мусора — виной всему человеческий фактор.

Короткое потепление и близость дачного сезона привели к тому, что жители региона принялись массово выжигать сухую траву и мусор. За выходные инспекторы по пожарному надзору зафиксировали больше 200 опасных случаев, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

В отношении нарушителей возбудили 108 административных дел, из которых 94 — против обычных граждан, а остальные — против должностных лиц.

Чтобы защитить населённые пункты от пожаров, территорию области контролировали пожарные подразделения и патрульно-маневренные группы муниципальных образований — в общей сложности около тысячи человек. Им непрерывно приходилось выезжать на тушение палов травы — существовала опасность перехода огня на населённые пункты.

Больше всего травы горело в Новосибирском, Искитимском и Мошковском районах области. В областном центре всплеск пожаров зафиксирован в Советском, Кировском и Калининском районах.

Напомним, 23 апреля по региону прокатилась волна пожаров.

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