Акции «Русала» выросли на фоне падения цены на алюминий

Акции «Русала» на торгах Московской биржи 23 апреля 2018 года выросли на 15%, до 26,39 рубля за бумагу, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, цена алюминия на Лондонской бирже металлов упала на 8,3% до 2263 доллара за метрическую тонну, опустившись максимальным темпом внутри дня за последние 13 лет.

Тем самым рынок отреагировал на заявление Минфина США о возможном снятии санкций с «Русала» при условии отказа ее совладельца Олега Дерипаски от части активов компании и от контроля над ней.