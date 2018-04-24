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Акции «Русала» выросли на фоне падения цены на алюминий

 24 апреля, 02:15
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Акции «Русала» выросли на фоне падения цены на алюминий
фото с сайта pixabay.com.

Акции «Русала» на торгах Московской биржи 23 апреля 2018 года выросли на 15%, до 26,39 рубля за бумагу, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, цена алюминия на Лондонской бирже металлов упала на 8,3% до 2263 доллара за метрическую тонну, опустившись максимальным темпом внутри дня за последние 13 лет.

Тем самым рынок отреагировал на заявление Минфина США о возможном снятии санкций с «Русала» при условии отказа ее совладельца Олега Дерипаски от части активов компании и от контроля над ней.

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