Отметившего день рождения Ленина общественника будут судить в Новосибирске

Житель Новосибирска Алексей Денисюк вывел на площадь Ленина 20 человек — до этого мэрия отказала ему в проведении пикета.

Как рассказал Сиб.фм новосибирский активист Алексей Денисюк, 22 апреля, несмотря на запрет мэрии, его соратники всё же собрались у памятника Ленину, чтобы отметить день рождения вождя.



«Пикета как такового не было — мы возложили цветы и почтили память Ленина. Затем развернули растяжку с его цитатой и два баннера, чтобы сфотографироваться на память. Присутствовавшие полицейские пригласили меня в отделение, где пришлось написать объяснение. Сказали, что „наверху будут решать“ насчёт протокола. Протокол составили вчера, а сегодня, 24 апреля, в мировом суде Центрального района по нему должны вынести решение», — заявил общественник.

В ответ Денисюк написал заявление на мэра Новосибирска Анатолия Локтя.



«Дело в том, что за час до нашей акции Локоть с соратниками устроили самое настоящее публичное мероприятие — их было человек 50, Локоть выступил с речью, они стояли с флагами перед памятником. То есть, меня обвинили в том, в чём сами провинились. Сейчас ждём, чем закончится дело», — пояснил Алексей Денисюк.



Напомним, в канун дня рождения В.И. Ленина мэрия отказала активистам ВКПБ и РКРП в проведении пикета.