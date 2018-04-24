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Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

 24 апреля, 13:46
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Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро
Фото предоставлено Анастасией Мухтаровой

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.

В паблике «Мода Новосибирского метро» в соцсети «Вконтакте» сегодня, 24 апреля, появилось фото, на котором изображена пара, покупающая жетоны в автомате. Рядом с молодым человеком стоит белокурая девушка, одетая по самым последним тенденциям моды — в рваные джинсы. При этом, если ранее модными считались дырки на коленях, то сейчас — на ягодицах.

Автором фото оказалась Анастасия Мухтарова, которая сделала его вечером в воскресенье, 22 апреля. В паблике фото необычной пассажирки выложил молодой человек Данил Денщиков.

«История довольно забавная. Мы с моей подругой заходили в метро на „Красном проспекте“ и сразу заметили эту даму. Девушка стояла сначала боком и в глаза первым делом бросались ее роскошные длинные волосы. Она была с парнем, который, в принципе, нормально общался с ней. После того, как они зашли купить жетоны, всеобщее внимание вокруг этой девушки сильно обострилось. Особенно стали волноваться мужчины, поскольку они заметили ее штаны. Девушка-блондинка совершенно этого не стеснялась, а её внешний вид и пристальное внимание со стороны пассажиров не смущал её спутника. Они спокойно купили жетоны и отправились вниз по эскалатору, никаким образом не показывая, что дырка на её штанах — это нечто внештатное, а наоборот именно так всё и должно быть», — рассказала Сиб.фм автор фото Настя Мухтарова.

Сама Анастасия, как и подобает красивой девушке, тоже пристально следит за модой.

«Такие штаны сейчас действительно популярные, но лично я вижу их первый раз. И не видела, чтобы кто-нибудь носил такие в Новосибирске. Девушка у всех вызывала удивление, а у многих усмешку. Парни просто заворачивали головы. Необычная парочка с Красного проспекта поехала в сторону площади Ленина и больше мы не встречались», — отметила она.

Девушка добавила, что помимо необычного наряда у модницы из метро были явно нарощенные волосы, ресницы и ногти, а так же накачанные губы.

Напомним, в апреле депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил закрыть гей-клубы и заведения со стриптизом.

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