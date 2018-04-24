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Эксперты определили самый востребованный тип авто в России

 24 апреля, 03:27
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Эксперты определили самый востребованный тип авто в России
фото с сайта pixabay.com.

С января по март нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 367 тыс. единиц, что на 22,9% выше результата годичной давности. При этом рыночный рост отмечен во всех сегментах, за исключением E (-12,1%), сообщает «АВТОСТАТ».

Крупнейшим по объему реализации сегментом российского рынка остается SUV. Так, на долю кроссоверов и внедорожников в первом квартале пришлось 42,8% от общих продаж легковых автомобилей в стране, что соответствует 157,2 тыс. экземпляров (+25,3%). Лидером тут традиционно является Hyundai Creta (15764 шт.; +39%). За ним следуют две модели Renault — Duster (10270 шт.; +19,4%) и Kaptur (7659 шт.; +27,5%).

На втором месте по объемам продаж находится В-класс, автомобили которого за прошлый месяц разошлись тиражом в 143,5 тыс. экземпляров (+20,9%), что эквивалентно доле в 39,1%. Среди моделей здесь лидирует KIA Rio (25370 шт.; +20,2%). В первую тройку попадают и две модели LADA — Vesta (24333 шт.; +59,8%) и Granta (20557 шт.; +16,1%).

Третье строчку среди сегментов занимает С-класс, на долю которого пришлось 6,7%. В январе — марте реализация таких машин составила 24,6 тыс. единиц, показав рост на 9,7%. Лидер тут, как и прежде, лифтбек Skoda Octavia (5379 шт.; +10,6%), опережающий KIA Ceed (4959 шт.; +36,7%) и Ford Focus (3487 шт.; +66,4%). Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 5%.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в 2017 году в России было продано 1,5 млн авто; в массовом сегменте лидировала LADA.

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