Экстренное предупреждение от новосибирского МЧС: шторм в городе

В Новосибирской области прогнозируются ливни, грозы и сильный ветер — высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, жителям лучше не выходить из дома.

Синоптики прогнозируют интенсивные дожди, грозы и порывистый ветер — пик непогоды по данным гидрометцентра придётся на утро и день 25 апреля. Жителям Новосибирска региональное МЧС рекомендует быть бдительными и следить за изменениями погоды.

«На основании неблагоприятного прогноза специалисты МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Рекомендовано отказаться от дальних поездок», — сообщила пресс-служба МЧС Новосибирской области.

Также специалисты рекомендуют, если сильный ветер застал на улице, следует укрыться в подземном переходе или в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов и окон, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не нужно укрываться или парковать автомобили за остановками общественного транспорта, под рекламными щитам, рядом с недостроенными зданиям и под деревьями.

Опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Нужно быть аккуратней с электроприборами. При штормовом ветре часто происходит схлёстывание воздушных линий электропередач, что способствует перебоям электричества, а также может привести к возникновению пожаров.

«В ветреную погоду также следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём. При сильном порывистом ветре возгорания могут приобрести крупные масштабы», — сообщила пресс-служба ведомства.

Пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области находятся в постоянной готовности к реагированию на нештатные ситуации.

Напомним, в апреле из-за ураганного ветра в Москве погибли несколько человек.