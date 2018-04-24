4 балла
+12 °C
Курс ЦБ:
61,66
75,21

Фейкстиваль не даст твоим идеям залежаться в столе

 24 апреля, 18:54
На правах рекламы
подходящие темы
Фейкстиваль не даст твоим идеям залежаться в столе
фото предоставлено организаторами Фейкстиваля

Единственный в России фестиваль неограниченного креатива принимает к участию работы, которые забраковали заказчики или сами авторы посчитали недостаточно талантливыми.

Копирайтеры, дизайнеры, художники, маркетологи каждый день трудятся над тем, чтобы бренды были узнаваемыми, краски яркими, а концепции понятными и запоминающимися.

А ещё, чтобы их творения по достоинству оценивали заказчики. Последнее случается реже, чем хотелось бы, поэтому множество проектов и эскизов отправляется в стол.

Но Фейкстиваль уже восемь лет не даёт этому свершиться — принимает и представляет звёздам индустрии, казалось бы, безнадёжные произведения. К слову, Фейкстиваль постоянно расширяет и свои границы.

«Ранее мы принимали на Фейкстиваль только фейки — непринятые или даже незаказанные концепции. Теперь это ограничение снято! К участию теперь принимаются любые проекты — в том числе и реальные воплощенные в жизнь концепции. Важно только то, насколько высоко взлетела ваша креативная мысль!», — сообщили организаторы Фейкстиваля.

Подать заявку можно на одну или несколько из 18 номинаций. Часть из них, например, «Лучшую айдентику» и «Лучшую печатную рекламу», можно отнести к классическим, а для авторов, чей полёт мысли не знает границ, в этом году ввели новые номинации «Лучшая работа для выдуманного бренда», «Лучшая возмутительная работа (18+)» и «Лучшая работа с зашкаливающим градусом фестивальности».

С апреля по июль на сайте фестиваля традиционно пройдут вебинары от членов жюри и экспертов отрасли. Первый из них проведет креативный и управляющий партнёр агентства AMPERSAND Талли Кельми 26 апреля.

Фейкстиваль и его организатор — брендинговое агентство PUNK YOU BRANDS, — ждут твои неоценённые, но скорее всего, самые лучшие работы и ответят на вопросы по адресу info@fakestival.ru

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 апреля, 11:59 • статья

Будь на «Подъёме»

Есть много вопросов про работу, про себя, про жизнь? Тогда пора на «Подъём». Известный тренинг-марафон пройдет в Новосибирске в седьмой раз.
 17 апреля, 17:19 • интервью

Не упростить, а показать

«Что, если не культура и не искусство будет объединяющим фактором в нашем мире нынешнем? Искусство всегда спасает мир»
 30 марта, 13:00 • репортаж

Фестиваль скорбит

В связи с днями траура изменена программа проходящего сейчас в Новосибирске Транссибирского Арт-фестиваля — вместо джаза в зале Каца прозвучала мемориальная музыка.
самое популярное
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 14 апреля, 15:51 • новость

Рекордный спуск в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.