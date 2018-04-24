Фейкстиваль не даст твоим идеям залежаться в столе

Единственный в России фестиваль неограниченного креатива принимает к участию работы, которые забраковали заказчики или сами авторы посчитали недостаточно талантливыми.

Копирайтеры, дизайнеры, художники, маркетологи каждый день трудятся над тем, чтобы бренды были узнаваемыми, краски яркими, а концепции понятными и запоминающимися.

А ещё, чтобы их творения по достоинству оценивали заказчики. Последнее случается реже, чем хотелось бы, поэтому множество проектов и эскизов отправляется в стол.

Но Фейкстиваль уже восемь лет не даёт этому свершиться — принимает и представляет звёздам индустрии, казалось бы, безнадёжные произведения. К слову, Фейкстиваль постоянно расширяет и свои границы.

«Ранее мы принимали на Фейкстиваль только фейки — непринятые или даже незаказанные концепции. Теперь это ограничение снято! К участию теперь принимаются любые проекты — в том числе и реальные воплощенные в жизнь концепции. Важно только то, насколько высоко взлетела ваша креативная мысль!», — сообщили организаторы Фейкстиваля.

Подать заявку можно на одну или несколько из 18 номинаций. Часть из них, например, «Лучшую айдентику» и «Лучшую печатную рекламу», можно отнести к классическим, а для авторов, чей полёт мысли не знает границ, в этом году ввели новые номинации «Лучшая работа для выдуманного бренда», «Лучшая возмутительная работа (18+)» и «Лучшая работа с зашкаливающим градусом фестивальности».

С апреля по июль на сайте фестиваля традиционно пройдут вебинары от членов жюри и экспертов отрасли. Первый из них проведет креативный и управляющий партнёр агентства AMPERSAND Талли Кельми 26 апреля.

Фейкстиваль и его организатор — брендинговое агентство PUNK YOU BRANDS, — ждут твои неоценённые, но скорее всего, самые лучшие работы и ответят на вопросы по адресу info@fakestival.ru