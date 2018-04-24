Граффити-принтер изобрёл житель Новосибирска

В Новосибирске сконструирован принтер для граффити — устройство уже испытано в НГТУ.

Изобрёл принтер новосибирец Юрий Таршецкий. Как рассказали в пресс-службе НГТУ, работа устройства основана на пневматическом распылении акриловой краски. Изобретатель называет своё детище «Мурал-принтер», «Mural» в переводе с английского — фреска.



Никто в России подобные принтеры ещё не создавал, помимо этого, он имеет некоторые преимущества перед зарубежными аналогами: пятно наносимой на стену краски у него меньше, поэтому изображение получается более чётким. Принтер может «нарисовать» на стене любое изображение, загруженное в формате jpeg.



Во время испытаний на стене второго корпуса университета был изображён портрет сербского учёного Николы Теслы. А совсем скоро в Новосибирске пройдёт первый в мире граффити-баттл: «Мурал-принтер» будет соревноваться с художником-граффитистом. Им будет предложено создать рисунки на наружной стене одного из корпусов технического университета.



Напомним, в марте Новосибирск лишился одного из самых знаменитых граффити.

