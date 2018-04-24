Иркутский книжный фестиваль могут устроить позже

Фонд «Вольное дело» прокомментировал новость об отмене Иркутского Книжного Фестиваля — обстоятельства названы «вынужденными».

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», отмена II Иркутского международного книжного фестиваля связана с решением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.



«6 апреля 2018 года были введены санкции против ряда юридических и физических лиц. В их числе оказались, помимо прочих, компании „En+ Group“, „РУСАЛ“, „ЕвроСибЭнерго“ и лично Олег Дерипаска», — рассказали в фонде.



Из-за того, что программы фонда «Вольное дело» финансируются из личных средств Дерипаски и компаний, которые попали в список санкций, продолжить финансирование подобных проектов оказалось невозможным.



В пресс-службе особенно подчеркнули, что сейчас решается вопрос о переносе книжного фестиваля в Иркутске на вторую половину 2018 года.



Напомним, 24 апреля стало известно о том, что намеченный на май иркутский книжный фестиваль отменён.