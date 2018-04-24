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Иркутский книжный фестиваль могут устроить позже

 24 апреля, 18:35
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Иркутский книжный фестиваль могут устроить позже
фото с сайта pixabay.com

Фонд «Вольное дело» прокомментировал новость об отмене Иркутского Книжного Фестиваля — обстоятельства названы «вынужденными».

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», отмена II Иркутского международного книжного фестиваля связана с решением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

«6 апреля 2018 года были введены санкции против ряда юридических и физических лиц. В их числе оказались, помимо прочих, компании „En+ Group“, „РУСАЛ“, „ЕвроСибЭнерго“ и лично Олег Дерипаска», — рассказали в фонде.

Из-за того, что программы фонда «Вольное дело» финансируются из личных средств Дерипаски и компаний, которые попали в список санкций, продолжить финансирование подобных проектов оказалось невозможным.

В пресс-службе особенно подчеркнули, что сейчас решается вопрос о переносе книжного фестиваля в Иркутске на вторую половину 2018 года.

Напомним, 24 апреля стало известно о том, что намеченный на май иркутский книжный фестиваль отменён.

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