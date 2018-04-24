Кемеровский Красный крест не отдаст деньги пострадавшим в «Зимней вишне» просто так

Региональное отделение «Красного креста» отчиталось о первых результатах работы после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня»; за месяц поступило более 135,5 млн рублей, однако, получить деньги пострадавшим и их близким будет не так просто.

Спустя месяц после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в кузбасское отделение поступило более 135,5 млн рублей. Президиум Кемеровского регионального отделения «Красного креста» 19 апреля представил программу помощи пострадавшим от пожара в ТЦ.

Помощь в программе разделили на адресную и психологическую. Для того, чтобы обучить психологов и социальных работников, которые будут помогать пострадавшим и родственникам погибших, уже направили 4 млн рублей. Служба психосоциальной поддержки начнёт работать 25 апреля.

Кузбасский «Красный крест» также определился с первыми целевыми расходами. На заседании президиума было решено купить 15 путёвок в один из санаториев Белокурихи для членов семей погибших, оплатить проезд до международного лагеря «Артек» пяти детям из семей погибших, а также купить реабилитационное оборудование и обеспечить домашний уход для ветерана ВОВ, член семьи которого погиб в пожаре.

Помощь пострадавшим общественная организация планирует оказывать только адресную и на определённые цели. Например, купить бытовую технику или применить формулировку «личные нужды» — не получится.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм представитель отделения, основной поток пожертвований спал, собранную сумму будут публиковать на сайте раз в неделю, вместе с отчётами о работе президиума. Программа рассчитана до 2019 года.

Напомним, в марте, чтобы помочь тем, кто оказался в больнице после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жители Кемерово выстроились в многометровую очередь.