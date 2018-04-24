4 балла
+11 °C
Курс ЦБ:
61,77
75,79

Кемеровский Красный крест не отдаст деньги пострадавшим в «Зимней вишне» просто так

 24 апреля, 14:31
подходящие темы
Кемеровский Красный крест не отдаст деньги пострадавшим в «Зимней вишне» просто так
фото с сайта pixabay.com

Региональное отделение «Красного креста» отчиталось о первых результатах работы после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня»; за месяц поступило более 135,5 млн рублей, однако, получить деньги пострадавшим и их близким будет не так просто.

Спустя месяц после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в кузбасское отделение поступило более 135,5 млн рублей. Президиум Кемеровского регионального отделения «Красного креста» 19 апреля представил программу помощи пострадавшим от пожара в ТЦ.

Помощь в программе разделили на адресную и психологическую. Для того, чтобы обучить психологов и социальных работников, которые будут помогать пострадавшим и родственникам погибших, уже направили 4 млн рублей. Служба психосоциальной поддержки начнёт работать 25 апреля.

Кузбасский «Красный крест» также определился с первыми целевыми расходами. На заседании президиума было решено купить 15 путёвок в один из санаториев Белокурихи для членов семей погибших, оплатить проезд до международного лагеря «Артек» пяти детям из семей погибших, а также купить реабилитационное оборудование и обеспечить домашний уход для ветерана ВОВ, член семьи которого погиб в пожаре.

Помощь пострадавшим общественная организация планирует оказывать только адресную и на определённые цели. Например, купить бытовую технику или применить формулировку «личные нужды» — не получится.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм представитель отделения, основной поток пожертвований спал, собранную сумму будут публиковать на сайте раз в неделю, вместе с отчётами о работе президиума. Программа рассчитана до 2019 года.

Напомним, в марте, чтобы помочь тем, кто оказался в больнице после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жители Кемерово выстроились в многометровую очередь.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 февраля, 15:44 • репортаж

Мечта фотографа — поймать ценный кадр

В рамках всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» в поддержку фотоконкурса «Ценные кадры» фотограф международного уровня Ирина Калашникова провела мастер-класс для школьников.

Банки, дети, два ПИФа

 19 февраля, 12:20 • колонка
Александр Прокопенков
директор по развитию НПФ Сбербанка
 1 февраля, 11:18 • статья

Пополнить фонды

Впервые за почти два месяца курс евро превысил отметку в 70 рублей. Финансовый аналитик разбирается, нужно ли бежать в обменник прямо сейчас.
самое популярное
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 14 апреля, 15:51 • новость

Рекордный спуск в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.