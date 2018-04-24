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Хоккеист Ковальчук продал олимпийский BMW ради спасения мальчика из Алтайского края

 24 апреля, 16:28
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Хоккеист Ковальчук продал олимпийский BMW ради спасения мальчика из Алтайского края
фото из группы «Благотворительный фонд „Спаси жизнь“» в соцсети «ВКонтакте»

Ребёнку из Алтайского края Якову Любченко нужно было почти 3 миллиона рублей на лечение саркомы и реабилитацию, но олимпийский чемпион Илья Ковальчук решил эту проблему.

13-летний Яков Любченко из села Первомайское Алтайского края борется с саркомой и лечится в московском онкологическом центре. Подростку может помочь полная замена сустава в ноге. Однако специальный эндопротез, операция и реабилитация обойдутся ему в 2,7 млн рублей. Мальчика воспитывает одна бабушка, для неё это просто нереальная сумма.

К счастью, олимпийский чемпион, форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук пришёл на помощь Якову — он продал свой BMW X5, который получил за победу на зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

Сообщить добрую новость Якову и его бабушке Илья Ковальчук приехал в квартиру проекта «Добрый дом» благотворительного фонда «Спаси жизнь» не один. Вместе с ним пришли известный видеоблогер, создатель YouTube-канала под названием «Дневник Хача» Амиран Сардаров и популярные резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Поначалу мальчик и его бабушка не знали, зачем к ним приехали знаменитости.

«Надо ли говорить, какой эффект произвело это сообщение на жителей квартиры «Доброго дома»? Яшина бабушка плакала от счастья, все поздравляли мальчика — надежда на спасение обрела реальность. Гости тоже получили подарки — детские рисунки и фирменные настенные часы фонда «Спаси жизнь» с девизом «Время добрых дел!», — сообщили в группе «Благотворительный фонд „Спаси жизнь“» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в апреле молодого хоккеиста спасли в клинике Мешалкина с помощью робота.

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