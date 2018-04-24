Национальные диаспоры Новосибирской области поддержали Анатолия Локтя

В Новосибирске прошло очередное заседание совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений — его участники поддержали мэра Анатолия Локтя, который претендует на пост губернатора.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-центре мэрии, градоначальник Анатолий Локоть на заседании заявил о чувстве понимания, что именно нужно делать для развития не только Новосибирска, но и всей области в целом.



«Недавно я выступил с программным заявлением о стратегии развития Новосибирска до 2030 года — вижу, что нельзя жить в таком „замкнутом дворе“, надо распахнуть пошире и окна, и двери, но сделать это без общественной поддержки невозможно. И поэтому я хочу именно у вас узнать ваше мнение, ведь самому, в одиночку принимать такие решения бессмысленно. У нас с вами неплохой опыт совместной работы, позитивный опыт, поэтому и прошу по возможности высказать своё мнение», — заявил градоначальник.



Президент новосибирской региональной еврейской национально-культурной автономии Елена Турецкая в своём выступлении перечислила все мероприятия, организованные советом при поддержке муниципалитета и выразила мэрии и лично Анатолию Локтю искреннюю благодарность.



«А сейчас я сделаю важное заявление: от имени членов ассоциации хотелось бы поддержать вас в важном решении — выдвинуться на пост губернатора Новосибирской области. Мы убеждены, что вы сможете сделать много добрых дел для Новосибирска и региона, в том числе и в плане укрепления мира и дружбы между народами», — заявила Елена Турецкая.



Председатель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия армян Новосибирской области» Артур Хачатрян вспомнил предвыборную кампанию Анатолия Локтя в 2014 году.



«Я отлично ее помню. Тогда Анатолий Евгеньевич встречался со всеми диаспорами, в том числе и с армянской. Так вот, все свои обещания за эти четыре года он выполнил. Особенно хочу отметить один момент — 24 апреля 2014 года, сразу после выборов, наш мэр со своими заместителями пришёл почтить память жертв геноцида армян в Османской империи. И после этого каждый год он, или его заместители обязательно присутствуют на этом мероприятии. Мы поддерживаем Анатолия Локтя — он достоин стать нашим губернатором», — заключил Артур Хачатрян.



Заместитель председателя общественной организации «Национально-культурная автономия народов Дагестана «Даг-Сиб» Руслан Асланбеков выступил от имени всех дагестанцев Новосибирской области.



«Хочу сказать наше однозначное „да“ и выразить полную поддержку Анатолию Евгеньевичу. Мы все любим Новосибирск, и мы его, конечно же, поддержим — локоть к локтю, с товарищем Локтем мы одержим победу, так что доброго пути!», — эмоционально закончил свою речь Руслан Аланбеков.



Напомним, в апреле коммунисты мошковского района в преддверии выборов губернатора области поддержали кандидатуру Анатолия Локтя.