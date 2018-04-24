18 % новосибирских пикаперов следуют советам из книг

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» выяснили, читают ли жители Новосибирска книги по пикапу и помогают ли они в реальной жизни.

В опросе «Фотостраны» приняли участие 1 200 жителей Новосибирска. Как оказалось, 18 % опрошенных читают литературу по мастерству обольщения и пользуются успехом у противоположного пола именно благодаря найденным в этих книгах советам. Однако, другие 11% участников опроса, к сожалению, не смогли обучиться соблазнению с помощью подобного чтива.

«Скептически относятся к учебным материалам по пикапу 51 % респондентов. Одни считают книги с советами по соблазнению слишком пошлыми и глупыми. Другие не верят, что взаимных чувств можно достичь какой-то тактикой», — сообщила пресс-служба соцсети «Фотострана».

Есть у данного опроса и положительные результаты. Оказалось, большинство «скептиков», не верящих в пользу пикап-мастерства, сообщили, что и без посторонних советов умеют флиртовать.

Остальные респонденты никогда не слышали о таком термине, как «пикап».

Напомним, в апреле исследователи «Фотостраны» выяснили, что 47 % новосибирцев нашли друзей в интернете.