Новосибирцы смогут подискутировать в баре о науке с учёными из разных стран

Международный фестиваль Pint of Science впервые пройдёт в Новосибирских барах: учёные поговорят об обществе, технологиях, космосе и многом другом.

С 14 по 16 мая впервые в России пройдёт международный фестиваль Pint of Science 2018. В качестве площадок выступят несколько городов России, в том числе и Новосибирск. В лучших барах столицы Сибири учёные-популяризаторы науки побеседуют со всеми желающими о своих последних исследованиях и открытиях.

«Pint of Science — это уникальный научно-популярный фестиваль, превращающий научные исследования в доступные для всех», — сообщила пресс-служба фестиваля.

Темами для обсуждений в 2018 году станут: Beautiful Mind, From Atom to Galaxy, Our Body, Planet Earth, Tech Me Out, Our Society.

Две площадки размещения в Новосибирске: Old Joy Bar на Красном проспекте, 67, телефон для бронирования столиков 310-00-07 и ресторан-пивоварня «Гуси», улица Николаева, 12/2, бронирование столиков 8 (383) 310-16-03.

