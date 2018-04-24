4 балла
+11 °C
Курс ЦБ:
61,77
75,79

Новосибирский и Екатеринбургский ОВД будут сотрудничать через VPN

 24 апреля, 14:37
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирский и Екатеринбургский ОВД будут сотрудничать через VPN
фото с сайта pixabay.com

Ряд организаций объявили аукционы на установку VPN: желание пользоваться интернет-ресурсами без ограничений изъявили даже Россельхозбанк, Росгвардия и детский сад.

На сайте госзакупок появилось множество заказов на установку VPN. В числе желающих обойти блокировки Роскомнадзора оказались Росгвардия, Русгидро, Россельхозбанк и Российский национальный коммерческий банк. Также о закупке объявили различные городские, районные и региональные больницы, отделы МВД, МЧС, МФЦ, избирательные комиссии, детский сад и многие другие компании.

Список не обошёлся и без участия «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации».

«Оказание услуг по предоставлению в пользование цифрового канала связи VPN для взаимодействия Новосибирского и Екатеринбургского Центров ОВД», — указано в наименовании объекта закупки.

Стартовая цена аукциона — 900 тысяч рублей. Закупка была добавлена 11 апреля.

Отдельно стоит отметить полицию Ростовской области — они планируют потратить на такие каналы передачи данных 37 миллионов рублей.

Примечательно, что в связи с последними решениями Роскомнадзора некоторые ресурсы стали работать некорректно — VPN-каналы помогают решать подобные затруднения.

Напомним, 13 апреля суд удовлетворил требование Роскомнадзора по блокировке Телеграма.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 марта, 07:50 • статья

3G скоро уйдёт в историю

Эксперты прогнозируют, что 3G скоро станет историей. Как будут развиваться мобильные технологии в ближайшее время? Сиб.фм разобрался в вопросе.
 29 марта, 07:08 • статья

Пожиратели трафика

Сиб.фм пообщался с жителями Новосибирска и выяснил, как они используют мобильный интернет. О любимых каналах и источниках информации в нашем материале.
 23 марта, 11:07 • статья

«Билайн»: настраиваем тариф под себя

«Билайн» представил линейку новых тарифов «ВСЁмоё!» Узнаём, что ждёт клиентов и почему новые тарифы станут настоящим хитом мобильной связи.
самое популярное
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 14 апреля, 15:51 • новость

Рекордный спуск в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.