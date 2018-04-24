Новосибирский и Екатеринбургский ОВД будут сотрудничать через VPN

Ряд организаций объявили аукционы на установку VPN: желание пользоваться интернет-ресурсами без ограничений изъявили даже Россельхозбанк, Росгвардия и детский сад.

На сайте госзакупок появилось множество заказов на установку VPN. В числе желающих обойти блокировки Роскомнадзора оказались Росгвардия, Русгидро, Россельхозбанк и Российский национальный коммерческий банк. Также о закупке объявили различные городские, районные и региональные больницы, отделы МВД, МЧС, МФЦ, избирательные комиссии, детский сад и многие другие компании.

Список не обошёлся и без участия «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации».

«Оказание услуг по предоставлению в пользование цифрового канала связи VPN для взаимодействия Новосибирского и Екатеринбургского Центров ОВД», — указано в наименовании объекта закупки.

Стартовая цена аукциона — 900 тысяч рублей. Закупка была добавлена 11 апреля.

Отдельно стоит отметить полицию Ростовской области — они планируют потратить на такие каналы передачи данных 37 миллионов рублей.

Примечательно, что в связи с последними решениями Роскомнадзора некоторые ресурсы стали работать некорректно — VPN-каналы помогают решать подобные затруднения.

Напомним, 13 апреля суд удовлетворил требование Роскомнадзора по блокировке Телеграма.