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Новосибирский коршун Домино с редким оперением получил пулю

 24 апреля, 16:35
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Новосибирский коршун Домино с редким оперением получил пулю
фото из группы «Центр реабилитации хищных птиц. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске прооперировали и спасли самку коршуна с необычным узором на перьях — птица нуждалась в помощи, потому что кто-то её подстрелил.

Изначально волонтёры новосибирского Центра реабилитации хищных птиц думали, что у самки коршуна по имени Домино, которую им привезли нашедшие его на улице люди, перелом плеча. Однако рентген показал, что у птицы был перелом локтевой и лучевой кости. Причиной травмы послужила пуля, которую видно на снимке.

Домино прооперировали ночью 22 апреля, поставили ей спицу. На данный момент она находится на домашней передержке. Птица всё ещё слаба, так что волонтёры продолжают ставить ей капельницы, следить за её состоянием и порционно кормить.

Свою кличку Домино получила не случайно. Дело в том, что у неё цветовая аберрация — это редкое и красивое явление.

«Образцы перьев на неделе передадим в институт для исследований, так как причины такого явления могут быть как генетические, так и физиологические», — сообщили в группе «Центр реабилитации хищных птиц. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в апреле у бельчонка, которого спасли новосибирские волонтёры Центра, прорезался первый зуб.

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