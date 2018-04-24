Первый канал перепутал имя врио губернатора НСО Травникова

Телевизионщики назвали врио губернатора Новосибирской области чужим именем — ошибку быстро поправили.

Пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин на своей странице в Facebook опубликовал скриншот с официального сайта Первого канала. В заголовке к сюжету о заявлении врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о готовности идти на выборы главы региона, московские телевизионщики назвали его «Николаем».







Забавная ошибка вызвала у жителей Новосибирска однозначную реакцию — подписчики Кузменкина сошлись в том, что москвичи спутали нынешнего врио губернатора с известным российским политиком, создателем Демократической партии России Николаем Травкиным.



На момент написания этой новости ошибка была исправлена.



Напомним, 23 апреля на Чкаловском заводе Андрей Травников подтвердил своё участие в предстоящих в сентябре выборах губернатора Новосибирской области.