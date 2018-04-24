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Российские пользователи сообщают о новых сбоях Youtube

 24 апреля, 22:19
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Российские пользователи сообщают о новых сбоях Youtube
фото с сайта pixabay.com.

По данным сервиса Downdetector.ru больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Томска, Хабаровска, Астрахани.

Наибольшее количество проблем у пользователей вызвала работа сайта (40%). Сбои, связанные загрузкой и просмотром видеоконтента отметили 32% посетителей. С невозможностью входа в аккаунт столкнулись 27% пользователей.

Количество отчетов о сбоях Youtube на Downdetector.ru растет с 8 утра 24 апреля.

Как ранее сообщал Сиб.фм, вчера 23 апреля Роскомнадзор заявил, что компания Google не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории РФ, и внес ряд адресов компании в реестр запрещенной информации. По данным экспертов это сказалось на работе сервисов американского гиганта, в том числе и Youtube.

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