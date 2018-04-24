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Ситуация с бешенством животных в России остается напряженной

 24 апреля, 23:32
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Ситуация с бешенством животных в России остается напряженной
фото с сайта pixabay.com.

Об этом перед майскими праздниками граждан предупредили в Роспотребнадзоре, сообщает ТАСС.

Самыми частыми переносчиками бешенства остаются лисы. Федеральная служба рекомендует прививать своих домашних питомцев и не контактировать с дикими животными. Бешенство заканчивается смертью в 100% случаев. С 2012 года от этого заболевания умерли 26 россиян, большинство из них не обращались к медикам после укусов.

Прививки от бешенства делают около 40 тысяч россиян каждый год, — заявила агентству ТАСС пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Брычева.

"Ежегодно в Российской Федерации по поводу укусов или ослюнения животными обращаются более 400 тысяч человек. Из них примерно 250 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического лечения. С 2012 года по настоящее время в России зарегистрированы 26 летальных случаев бешенства среди людей. Примерно 65% умерших, имея укус в анамнезе диким или домашним животным, за медицинской помощью вообще не обратились. 21% обратились за медицинской помощью, но отказались от проведения лечения. 8% прервали курс лечения. И только в 4% случаев речь шла о неправильном подходе к лечению",- сказала Барышева.

Напомним, что в ноябре 2017 года власти вводили карантин в трёх районах Новосибирской области из-за бешенства.

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