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США обозначили новые санкционные условия для «Русала»

 24 апреля, 00:30
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США обозначили новые санкционные условия для «Русала»
фото с сайта pixabay.com.

США готовы снять санкционные ограничения с компании «Русал», если ее совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и от контроля над ней, сообщил ТАСС 23 апреля 2018 года со ссылкой на Минфин США.

Информация опубликована в документах, которые были распространены в понедельник в качестве пояснения к ранее объявленным санкциям против российских компаний. Одновременно до 23 октября продлен срок завершения сделок с «Русалом».

Добавим, что основные производственные активы «Русала» расположены в Сибири. В них входят Братский алюминиевый завод, Красноярский алюминиевый завод, Новокузнецкий алюминиевый завод, Саянский алюминиевый завод, Хакасский алюминиевый завод. Еще одно предприятие находится в Свердловской области.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в конце марта «Русал» объявил о возможности технического дефолта.

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