Телом на море, ушами в Сибири: Yota снизит цены на связь в Крыму

Более чем в семь раз российский инновационный оператор уменьшит стоимость на исходящие звонки в Крыму.

Yota — российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. С 24 апреля он понизит цены на связь в Крыму для своих пользователей.

Так, стоимость исходящих звонков в Крыму уменьшится более чем в семь раз. Цена на голосовые вызовы составит по 2,5 рубля за минуту разговора. Один Мб трафика или одно SMS обойдётся также в 2,5 рубля.

«Популярность данного направления среди наших пользователей в летний период вырастает в десять раз, поэтому мы решили пересмотреть стоимость услуг в Крыму и снизили их в несколько раз», — прокомментировал директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарёв.

Мобильный оператор Yota работает на объединенной сети ООО «Скартел» и ПАО «МегаФон», которая на данный момент не представлена в Крыму. Поэтому регион является роуминговым для компании. Свои услуги в Крыму Yota предоставляет на партнёрских сетях.

Напомним, в апреле мобильный оператор Yota обновил линейку продуктов для смартфонов и добавил возможность подключать пакеты без минут.