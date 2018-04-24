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У новосибирских музыкантов и танцоров есть возможность выступить на Дне города

 24 апреля, 09:15
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У новосибирских музыкантов и танцоров есть возможность выступить на Дне города
фото предоставлено организаторами

Все желающие вокалисты, музыканты и танцоры города могут принять участие в фестивале «Звёздные имена Новосибирска 2018» и выиграть 200 тысяч рублей на продвижение своих треков на радио, а также выступить в День 125-летия Новосибирска на главной сцене города.

Радио «Городская волна 101.4 FM», Молодёжный центр «Пионер» и комитет по делам молодёжи мэрии Новосибирска представляют городской творческий конкурс-фестиваль «Звёздные имена Новосибирска 2018». Все финалисты выступят в день 125-летия города на главной сцене города и получат 200 тысяч рублей на продвижение на радио.

Заявки принимаются в следующих номинациях:

1. «Вокал». Представлена двумя музыкальными направлениями — эстрадный вокал и хип-хоп. Первое направление «Эстрадный вокал» предусматривает участие отдельных исполнителей и ансамблей, поющих под «минус». Возрастные категории: 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет и от 18 лет и старше. В направлении «хип-хоп» могут принять участие исполнители от 16 лет.

2. «Инструментальный жанр». Предполагает участие ансамблей и оркестров. Возраст участников от 18 лет.

3. «Вокально-инструментальный жанр». Предполагает участие музыкальных групп. Возраст участников от 18 лет.

4. «Современная хореография». Предполагает участие танцевальных коллективов. Возрастные категории: 10-16 лет, от 16 лет.

«Звёздные имена Новосибирска 2018» будут проходить в четыре этапа: приём заявок, заочный отборочный этап, народное голосование, открытые концерты. На последнем этапе будут выявлены финалисты конкурса-фестиваля.

«Всех финалистов ждёт выступление на гала-концерте в День 125-летия Новосибирска на главной сцене города и, конечно, классные подарки от организаторов и партнёров проекта. Заполни заявку на участие до 15 мая, не забудь прикрепить видеозапись своего выступления», — сообщили в редакции «Городской волны».

Почта для приема заявок: gorvolna2018@gmail.com.

Подробная информация в группе: https://vk.com/zvezdinsk.

Напомним, в апреле новосибирское радио Ретро FM объявило о конкурсе «Гонка за тонной», победитель которой получит тонну бензина.

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