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В Иркутске из-за санкций против Дерипаски отменили книгофестиваль

 24 апреля, 16:32
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В Иркутске из-за санкций против Дерипаски отменили книгофестиваль
фото с сайта pixabay.com

Иркутский книжный фестиваль отменён — главный спонсор накануне понёс убытки от зарубежных санкций.

Борис Куприянов, один из организаторов крупного книжного фестиваля, который должен был пройти в Иркутске в мае, написал на своей странице в Facebook об его отмене.

«...должен сообщить крайне неприятную новость. Запланированного и подготовленного Иркутского Книжного Фестиваля, который должен был пройти с 18 по 20 мая, не будет. Решение было принято не нами и очень быстро», — сообщил Куприянов.

Далее организатор сообщает, что частный фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» решил, что сейчас проводить его не стоит.

«Этому есть вполне рациональное объяснение, компании группы „Базовый элемент“ понесли существенные убытки. ...Прежде всего, хочу извиниться и попросить прощения у жителей Иркутска. Их, как, впрочем, и наша, работа не связана с санкциями и ценой акций на бирже. Знаю, что фестиваль многие ждали и готовились к нему», — пишет Борис Куприянов.

Организатор сообщает, что в фестивале планировали принять участие 127 книжных издательств.

Напомним, в апреле соцсеть «Фотострана» выяснила, читают ли жители Новосибирска книги по пикапу.

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