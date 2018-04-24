В Новосибирской облсуд передано дело о наркотиках в посудомоечной машине

Уголовное дело молодого бурята ушло в суд — студент хотел торговать наркотиками в Новосибирской области, но был пойман.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры, в Новосибирский областной суд передано дело по обвинению студента в незаконной пересылке наркотических средств.



Эта криминальная история началась в октябре 2017 года. Как рассказал следователям родившийся в Бурятии второкурсник одного из университетов, в апреле того же года в социальной сети «ВКонтакте» ему предложили лёгкий заработок — распространять наркотики с помощью закладок.



У студента не было постоянного источника дохода, и парень, недолго думая, согласился. В Чите он получил отправленную неустановленным лицом посылку, которую тут же переадресовал в Новосибирск, а сам выехал туда поездом.



Прибыв в столицу Сибири, молодой человек пришёл в одну из транспортных компаний, где его уже должна была ждать отправленная самому себе посылка. При её получении студента задержала полиция.



Посылку вскрыли при понятых — в ней оказалась посудомоечная машина, в корпусе которой нашли почти восемь килограммов синтетических наркотиков. Студенту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.



Напомним, в апреле в суд передано дело жителя Черепанова, который хранил дома коноплю.