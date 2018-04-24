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Водителя зажало в машине от удара «КамАЗа» в Новосибирске

 24 апреля, 10:19
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Водителя зажало в машине от удара «КамАЗа» в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

По словам свидетелей, универсал разворачивался в неположенном месте и получил удар от грузовика.

Около 07:00 по адресу улица Большевистская № 195 напротив храма Михаила Архангела произошло ДТП. Toyota Sprinter Carib столкнулась с «КамАЗом». Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», иномарка разворачивалась в неположенном месте, когда в неё врезался грузовик.

«От сильного удара Toyota вылетела на тротуар, кузов машины сильно деформировался, а мужчину зажало в салоне, рассказал очевидец», — сообщили в паблике.

Также известно, что на на месте происшествия работали врачи скорой помощи.

Напомним, в апреле в результате столкновения «КамАЗа» и Volvo в Новосибирской области погибли водитель иномарки и проезжавший мимо велосипедист.

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