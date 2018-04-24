Водовозы не дали девушке упасть с 11 этажа в Томске

Курьеры компании по доставке питьевой воды помогли жительнице Томска не совершить смертельную ошибку: во время смены они заметили девушку на балконе 11 этажа и кое-как удержали.

Курьеры заметили девушку на техническом балконе 11 этажа жилой 14-этажки. Мужчины поспешили туда. Молодая женщина перебралась через перила и привлекала к себе внимание: то дрожала, то смеялась, то плакала. Как заметил один из мужчин, она была нетрезва.

Сотрудники компании по доставке воды не смогли удержать сопротивляющуюся даму вдвоём – позвали соседку и с её помощью смогли затянуть девушку в подъезд.

Чтобы разобраться в произошедшем, на место выезжал экипаж полиции. После того, как пострадавшую опросили, её забрали родственники.

Напомним, в Томске сознательность граждан - пример для всех: в марте несколько подростков спасли упавшего под лёд мальчика.