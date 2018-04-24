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Врачи назвали причину смерти роженицы в новосибирском Академгородке

 24 апреля, 07:35
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Врачи назвали причину смерти роженицы в новосибирском Академгородке
фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Вторая гибель роженицы за месяц в Новосибирске: в родильном отделении одной из больниц Академгородка во время кесарева сечения скончалась молодая мама; у женщины остались четверо детей.

Жительница Академгородка Екатерина Ульская пришла в роддом на минувшей неделе. По словам её матери Ирины Быковской, все анализы были в норме, наблюдалась у врача женщина регулярно.

В пятницу, 20 апреля, начались роды.

«Начала рожать, стало падать давление. Вызвали бригаду, стали делать кесарево. Стремительный сепсис — заражение крови, отёк лёгких и куча сопутствующих. В течение нескольких часов кома и смерть», — цитирует Ирину Быковскую паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

23 апреля врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский назвал причиной гибели Ульской тромбоэмболию лёгочной артерии.

Новорожденного Ванечку врачам удалось спасти. Кроме него, в семье Екатерины остались дети 16, шести и пяти лет.

Напомним, в Новосибирске идёт расследование гибели ещё одной роженицы в родильном отделении одной из больниц.
 

 

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